Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Sungurlu Barajı işinde adım adım sona yaklaşılıyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada dipsavak, batardo dolgusu ve zemin iyileştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Baraj, Sungurlu’ya 6,3Hm3/ yıl içme suyu sağlayacak ve 31.720 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta yaptığı açıklamada, “Hedef 2025” dedi.

Homojen toprak dolgu olarak inşaa edilen baraj, maksimum su seviyesinde göl hacmi 70,03 hm3, temelden yüksekliği 35,50 metre, kret uzunluğu 870 metre ve toplam 2.200.000 m3 dolgu hacmine sahip.

Sulama suyu ve içmesuyu sağlayacak projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Sungurlu’da tarım arazilerinin sulama suyu ve içmesuyu sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu ifade etti.