Bu sezon 1. Amatör Küme şampiyonluk hedefleyen Sungurlu Belediyespor transfere hızlı başladı.

Kırmızı Siyahlı takım 2. . ve 3. liglerde forma giyen iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Çoban ile anlaştı.

Damlaspor alt yapısında yetişen ardından 2014 sezonunda Çorum FK alt yapısına transfer olan Muhammed Çoban 2018-19 sezonunda Çorum FK’da profesyonel imza attı.

Kırmızı Siyahlı takımın 3. ligde şampiyon olduğu sezon forma giyen Muhammed Çoban sonraki sezonda ise Ispartaspor’a kiralık verildi ve yeşil kırmızılı takımda bir şampiyonluk sevinci daha yaşadı.

Muhammed Çoban daha sonra Kahta02spor, Hopaspor, Karaköprü Belediyespor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Kırıkkale FK kulübünde forma giydi Muhammed Çoban Çorum FK alt yapısında birlikte forma giydiği Kıvanç Kaya’nın Sungurlu belediyespor Teknik Direktörü olarak yaptığı teklifi düşünmeden kabul etti.

Çoban önce kulüp başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile bir araya gelerek yaptığı görüşme sonunda anlaşma sağlandı. Daha sonra Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret eden Muhammed Çoban ardından resmi imzayı attı.

‘Tercih sebebim yüksek hedefler’

Muhammed Çoban, Sungurlu Belediyespor'u tercih etmesinin en önemli sebebinin yüksek hedefler olduğunu söyledi. Diğer tercih sebebinin ise eski takım arkadaşı Kıvanç Kaya'nın takımın başında teknik adam olarak görev yapması olduğunu ifade etti. Bu sezon kulüp olarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Çoban, " Ben de bu şampiyonluk hikayesinde yer almak için gelen teklifi geri çevirmedim. Takımın başında eski takım arkadaşım Kıvanç Kaya'nın olması benim için ayrı bir motive kaynağı olacaktır. İkimiz de Arca Çorum FK forması altında şampiyonluk yaşadık.

Şimdi, hocamız ben ve diğer arkadaşlarımızla bu güzel ilçeyi hak ettiği noktalara getirmek için çalışacağız. Sungurlu halkının bundan şüphesi olmasın. Bizim onlardan tek istediğimiz maçlarda skor ne olursa olsun, destek olmaları. Başarıya giden yol, birlik ve beraberlikten geçer. Biz sahada, onlar tribünde tek bir hedef uğruna kenetlenmeliyiz. Yapılacak olan transferlerle bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.