Voleybol Federasyonu Erkekler 2. lig yarı final ve final müsabakalarının yerini açıkladı.

Sungurlu Belediyespor’un da mücadele edeceği Erkekler 2. ligde yarı final ve final grup müsabakaları Eskişehir’de iki ayrı salonda yapılacak.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2.Lig Erkekler yarı final müsabakaları 7-8-9 Şubat 2025 tarihlerinde, final müsabakaları 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Eskişehir'de oynanacak.

Yarı final müsabakaları Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Teknik Üniversitesi Salonu'nda, final müsabakaları ise Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkeklerde 5 grupta yapılan maçlar sonunda gruplardan ilk üç takım ve ikinci grubun en iyi dördüncü olmak üzere toplam 16 takım play-off yarı finaline yükselecek.

Dörderli dört grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım final grubuna yükselecek.

Yine dörderli iki grupta oynanacak maçlar final grubu maçları sonunda ilk iki sırayı alan dört takım 1. lige yükselecek.