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Voleybol Erkekler 2. Liginde Sungurlu Belediyespor altıncı maçındı beşinci galibiyetini alarak zirveye ortak olmayı sürdürdü.

Grupta henüz puanı olmayan rakibi önünde bundan önceki maçlardaki performansı gösteremeyen temsilcimiz rakiplerinin puan kaybettiği haftada aradaki puan farkını açma fırsatından iyi yararlanamadı. 3-2’lik galibiyet ile haftayı bir puanla kapatan Sungurlu Belediyespor zirve ortağı olduğu Düzce Beledoyespor Akademi takımınında Yedidağspor deplasmanında 3-2 kazanması ile bu ortaklığını bu haftada sürdürdü. Grubun diğer maçlarında ise Maliye Voleybol Ankara Barosu’nu Tusaşspor ise Başkent Beşiktaşlılar takımlarını 3-0 yenerek haftayı üçer puanla kapattılar ve play-off iddialırını artırdılar.

Ligin yedinci hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor evinde Ankara Barosu önünde kazanarak sıralamadaki yerini sağlama almak istiyor.