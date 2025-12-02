Erkekler Voleybol 1. Liginde yeni lider Onikişubat Belediyespor oldu.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında zorlu maçı 3-2 kazanarak ligdeki dokuzuncu galibiyetini aldı ve sıralamadaki yerini korudu.

Ligde oynadığı on maçıda kazanan Onkişubat Belediyespor takımı evinde Düzce Belediyespor takımını da set vermeden 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Medicana karşısında ilk iki seti alarak 2-0 öne geçtiği maçta sonraki iki seti kaybetti ve final setinde ise nefes kesen bir geri dönüş sonunda rakibini 3-2 yenerek puanını 25’e çıkardı ve ikinci sıradaki yerini sağlama aldı. Grupta Arkasspor, Kocaeli Kağıt, Yücelen Anamur ve Düzce Belediyşespor takımlarıda play-off için mücadele etmeye devam ediyor.

Sungurlu Belediyespor fikstür olarak ligden çekilen takımlarla olan maçları peş peşe geldiği için 20 günlük bir ara verdi lige. Sungurlu Efeleri 21 Aralık pazar günü evinde oynayacağı Yücelen Anamurspor maçına kadar karşılaşma yapmayacak.

Bir hafta izin

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ligde iki haftayı bay geçecek olmalarından dolayı takıma bir hafta izin verdi. Fenerbahçe galibiyetinin ardından takıma izin veren Özdemir 8 Aralık pazartessi günü toplanarak hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.