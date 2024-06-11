Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasat sezonunun ilk buğdayı, Ticaret Borsası'nda satıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Hasat edilen ilk buğday da Sungurlu Ticaret Borsası'nda satıldı. Bozyayla köyünden Emir Üstüner'e ait 2,5 ton ekmeklik buğdayın tonu, 10,005 TL'ye alındı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, "2023-2024 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çiftçi ve esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamalarını nasip etmesini dilerim" dedi.