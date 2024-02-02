Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önce 300 gramı 10 liradan satılan ekmek, 3 Şubat 2024 Cumartesi gününden itibaren 200 grama düşürülerek 8 liradan satılacak.

İlçede yaşanan kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle bir süredir ekmeği 300 gram olarak çıkaran fırıncılar, son aldıkları karar ile ekmeği gramaj ve fiyatını düşürme kararı aldılar.

Alınan karar ile ilçede satılan ekmeğin gramajı yüzde 50, fiyatı ise yüzde 20 oranında düşürülerek yarından itibaren 200 gram ekmeğin 8 TL'den satılacağı bildirildi.