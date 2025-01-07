Sungurlu Belediyesi ilçenin en büyük problemlerinden biri olan içme suyu altyapı sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında asbestli boruların değiştirilip abone bağlantıları tamamlanan 37 km'lik hattan sonra, 42 km'lik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihale yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. İşin bu yıl yaz sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İller Bankası'ndan sağlayacağımız kredi ve hibe destekleriyle içme suyu isale hattımızın tamamını yenileyip Sungurlu'muzu asbestli borulardan ve bugüne kadar yaşadığı su sorunundan kurtaracağız” denildi.