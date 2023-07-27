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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, partisinin Sungurlu ilçe binasını ziyaretinde partililere seslenerek, belediyeyi tekrar kazanacaklarını söyledi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Sungurlu İlçe binasını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ahlatcı, Organize Sanayi Bölgesine yapılan farikalardan bahsederek, burada 2500 kişinin çalışacağını bunu 4’le çarpınca 10 bin kişinin faydalanacağını kaydetti. Çok yakın zamanda Sungurlu’nun çoğu ilden daha güzel hale geleceğini ifade eden Ahlatcı, “Sungurlumuz Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olacak.” dedi.

Sungurlu belediyesini tekrar kazanacaklarını vurgulayan Milletvekili Ahlatcı, partililerden daha çok çalışmalarını isteyerek “Ben buraya geldiğimde belediye AK Parti’de olacak.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı’ya ilçedeki ziyaretlerinde partinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.