Sungurlu’da şehir içerisinden geçen derelerin ıslahı projesi için Özel İdare Konferans Salonunda ikinci toplantı yapıldı.

Şehir içinden geçen derelerin ıslah edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne Bağlı 54. Şube Müdürlüğü Paydaş Katılım toplantısı düzenledi.

Toplantıda DSİ Çorum Şube Müdürü Sungurlulu hemşehrimiz Davut Gerçekçioğlu, Taşkın Kontrol Dairesi Başkanlığı Erozyon ve Resubat Kontrol Şube Müdürü Murat Çavuşoğlu ve Ayşe Canbaz Akkurt tarafından katılımcılara proje ve süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıya Kaymakamlık, Belediye, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Sunguroğlu, Bahçelievler mahalle muhtarları ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Projeyle; Diğ Çayı’nın 5 kilometre uzunluğunda ıslahı, Budaközü Deresi’nin 6 kilometre uzunluğunda ıslahı, Akçay Deresi’nin 1,2 kilometre uzunluğunda ıslahı ve 17 adet köprü yapımını içeriyor.

Proje kapsamında, dere yataklarının temizlenmesinin yanı sıra zeminleri betonla kaplanacak, kenarlarına koruma duvarları ve bu duvarların üstüne korkuluklar yapılacak.

Proje ile ayrıca ilçe merkezindeki derelerin üstündeki 17 adet köprü yıkılarak kent estetiğine uygun olarak yenilenecek.

Üçüncü toplantının ise önümüzde ki aylarda yapılması planlanıyor.