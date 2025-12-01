Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Sungurlu'ya atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yakut, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Sungurlu Devlet Hastanesindeki görevine başladı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dr. Yakut’un ilçeye atanmasının çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli bir güçlenme sağlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile Sungurlu Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yakut, 01.12.2025 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”