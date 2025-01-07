Sungurlu’da sanayi esnafı için yeni işyerleri yapılacak.

Sungurlu Belediyesi, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan projenin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Yukarı Sanayi Sitesine ve esnafımıza nefes aldıracak iş yerlerinin projesini ve ödeme usulünü, bizzat muhataplarıyla, sanayi esnafımızla istişare edip nihâi karara vardık. İstişareyi bir iş kültürü haline getireceğimize söz vermiştik. Biz sözümüzü tutuyoruz. Bu güzel istişare ortamının sağlanmasında emeği geçen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Hakkı Vargeloğlu'na, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Alaattin Kayaer'e ve esnaf-sanatkar kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi