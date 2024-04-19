Sunguroğlu İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri gönüllü kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Kan Bağışı Kampanyası” başlattılar.

Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Okul Müdürü Fikret Gündoğdu, “Okulumuzda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ile öğrencilerimizin toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi, öğrencilerin kan bağışı ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bir insanın hayatının kurtarılmasının bütün insanlığın kurtarılmasına eşdeğer tutan bir medeniyetin mensupları olarak kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın bir insanlık görevi olduğu bilincini daima muhafaza eden öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve vatandaşlarımızı bu önemli kampanyaya davet ediyorum” dedi.

Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okulları ziyaret ederek kan bağışının önemi hakkında bilgilendirmede bulundular.

Sunguroğlu İlkokulu Müdürü Fikret Gündoğdu, sınıf öğretmenleri Duygu Sosyal ve Hande Ocaklı, Sungurlu Kızılay Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, kan bağışında bulunan tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür ettiler.