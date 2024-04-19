Çorum’un Alaca ilçesinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle yüzlerce vatandaş şehir meydanında yağmur duası için buluştu.

Havaların mevsim normallerinin aksine sıcak ve kurak gitmesi sebebiyle Alaca'da yağmur duası düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yağmur duasında Tarihi eski Ömer paşa Camii İmam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Bu meydanda bizleri yalnız bırakmayarak yağmur duasını yapmamıza vesile olan, işini gücünü bırakıp buraya toplanan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah’a yalvarmak, dua etmek için buraya toplandık, Bu dinimizde geleneğimizde olan bir husustur. Sevgili Peygamberimiz dua ibadetin ta kendisidir buyurmuş. Biz de bu vesileyle dua etmek için burada toplandık. Sevgili Peygamberimiz kuraklık olduğunda kendisine müracaat olduğunda ellerini açmış Allah’a yalvarmıştır, bizler de hep birlikte Allah'a yalvardık duamızı ettik, ayrıca dün yaşanan depremin merkezi olan iki ilimiz Tokat ve Yozgat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan depremin merkez üssünden yakınlığı 150-160 kilometre uzakta bulunan ilçemizde de ciddi şekilde hissettik, Allah'ım bir daha ülkemize deprem felaketi yaşatmasın" şeklinde konuştu.