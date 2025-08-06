Çorum futbol tarihinde ilk kez Süper Lig hedefi ile yüksek bütçeli bir takım kuruldu ve tüm futbol camiasının favorileri arasında ilk sıralarda yer alan Çorum FK’ya şehrin ilgisi yine sınıfta kaldı.

Kırmızı Siyahlı yönetim tarafından bu sezon tüm iç saha maçlarında maraton ve kale arkası tribün biletleri 5 liradan satışa çıkarken protokol tribünün bulunduğu bölümdeki tribünler ise kombine bilet satışa çıkarıldı.

Yönetim geçen sezon kombine alanlara öncelik vererek bilet kalmaması durumunda onların mağdur olmasını engellemeye çalıştı.

Kombine bilet satışı yaklaşık bir ay önce başladı ve bu süre içinde satılan kombine bilet sayısı sadece 199 oldu.

Geçen yıl iddiasız takımın kombine bilet sayısı 700’leri bulurken bu sezon kurulan kadro ve konulan hedefin ardından bir ay içinde sadece 199 bilet satılması şehrin takımına ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergesi.

Dün öğlen saatleri itibari ile kombine satışında en fazla rakam VİP B tribünde 121 oldu. Onu 39 kombine ile Batı Kapalı Sol izlerken 11 bilet ile Özel Vip C takip etti. VİP E tribünde 10, Vip B tribünde 9, Batı Kapalı Sol tribünde 8 ve VİP A tribünde ise sadece bir kombine satıldı.

Pazar günü ligin ilk maçına çıkacak olan Çorum FK’nın bir ay içinde satılan kombine bilet sayısı büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Maç gününe kadar bu sayının ne kadar artacağını hep birlikte göreceğiz.