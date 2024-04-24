Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bu sezon ilk kez iddialı konuştu ve takıma hedefi gösterdi.

Yalçın öncelikli hedeflerinin lig üçüncülüğü sonraki hedeflerinin ise Süper Lig'e yükselerek bir kez daha tarih yazmak olduğunu söyledi.

Sezona ligde kalıcı olmak hedefi ile başlayan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yakaladığı iki inanılmaz seri ile ligin son üç haftasına üçüncü sırada girmeyi başardı.

Son maçında sahasında Adanaspor’u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren kırmızı siyahlı takımın başkanı Oğuzhan Yalçın maç sonunda soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşmada ilk kez iddialı konuştu ve hedeflerini açıkladı.

Onursal Başkan ve Sunurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile birlikte Adanaspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiler.

Başkan Oğuzhan Yalçın futboluları Adanaspor maçında gösterdikleri mücadele ve kazanmalarından dolayı tebrik etti,

Yalçın geçen sezon tarihinde ilk kez 1. lige çıkararak tarih yazdıkları Çorum FK ile bu sezonda başarılarını devam ettirdiklerini belirterek ‘Şu anda öncelikli hedef lig üçüncülüğü sonraki hedef ise bu kulübü ve bu şehri Süper Lige çıkartarak bir kez daha tarih yazmaya varmısınız’ dedi.

Başkan Yalçın’ın bu konuşmasının ardından soyunma odasında coşkulu bir alkış ve büyük bir çığlık yükseldi ‘Varız’.