Çorum amatör futbolunda futbolcu olarak başlayan ardından antrenör olarak profesyonel kulüplerde bir çok kulüpte görev yapan son olarak Gülabibeyspor’da teknik adam olarak çalışan Zakir Ardahanlı bu kez imzayı ömürlük attı hayatını Kübra ile birleştirdi.

Şerife Mehmet Çürük’ün kızları Kübra ile Akgül Servet Ardahanlı’nın oğuzları Zakir’in düğün töreni Beyaz Saray’da yapıldı.

Düğün törenine genç çiftin ailesi ve yakınları ile Zakir Ardahanlı’nın futbol camiasından çok sayıda yönetici, sporcu ve öğrencileri onu bu mutlu gününde yalmız bırakmadılar.



