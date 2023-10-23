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Denizli'de uzun zamandır haber alınamayan Erdinç Bostan, evinde ölü bulundu. İddiaya göre Bostan alkol koması nedeniyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aşırı alkol tüketimi her geçen gün bir cana mâl oluyor. Denizli'de alkol komasına girdiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Erdinç Bostan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Başına bir şey geldiğini düşünen yakınları Bostan'ın kaldığı eve intikal etti.

ALKOL KOMASI İDDİASI

Eve giren yakınları, Bostan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk incelemelere göre 48 yaşındaki Erdinç Bostan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Erdinç Bostan'ınalkol koması nedeniyle öldüğü iddia edildi. Bostan'ın cenazesi otopsi içn Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.