Suriye'de rejim güçleri, başkent Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kale olarak görülen Hama'da kontrolü tamamen kaybetmek üzere... Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar, kent merkezine girdi.

Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, HTŞ'nin başını çektiği rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ediyor. Hama kent merkezinde rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.

CEPHANELİK VE ASKERİ ÜS ELE GEÇİRİLDİ

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarındaki Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor. Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.