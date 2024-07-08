Darmstad Caddesi'nde sahibi Suriyeli olan kuyumcunun 3 gündür açılmaması müşterileri tedirgin etti. Kendisi gibi Suriyeli olan kişilerden aldığı milyonluk altınlarla kayıplara karışan kuyumcu adeta sırra kadem bastı.

KAPALI KUYUMCUNUN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleride konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.