Suriye'de 61 yıl boyunca süren Esad rejimi son buldu. Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Sokakları dolduran Suriyeliler, Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi, Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı. Yaşananların ardından Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul Fatih'te de dikkat çeken görüntüler yaşandı. Şam'ın Esad rejiminden kurtarılması sonrası sabah namazı için toplanan çoğu Suriyeli göçmenin oluşturduğu kalabalıktan sevinç gösterileri peş peşe geldi. Esad karşıtı sloganlar atan grubun o anları böyle görüntülendi...

Editör: İhlas Haber Ajansı