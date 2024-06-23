İYİ Parti'de Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından partide ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TV100 Yazarı Gazeteci Barış Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, İYİ PARTİ Kongresi’nde genel başkanlık seçimini Meral Akşener, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın İttifakı’na kaybeden Koray Aydın sürpriz bir adım atmaya hazırlanıyor. Koray Aydın, 14 vekille Demokrat Parti'ye katılacak ve kısa bir süre sonra genel başkanlık koltuğuna oturacak.



MANSUR YAVAŞ DETAYI



Yarkadaş ayrıca, Koray Aydın’ın Demokrat Parti’nin başına geçmesi, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını güçlendireceğini savundu.

Yazsının devamında Yarkdaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın’ın istifasını engellemek için epey bir çaba gösterdi ancak sonuç alamadığını belirtti.