İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücüleri yakından ilgilendiren değişiklikleri yürürlüğe koydu.

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasına ilişkin süreçlerde yenilikler getirildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ihtiyaç duyacağı teknik veriler ve hukuki düzenlemeler artık sadece kamu kurumlarından değil, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden de elektronik ortamda temin edilebilecek.

Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine temel oluşturacak veriler, EGM tarafından ilgili kurumlar üzerinden elektronik sistemlerle alınabilecek veya kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere sınırlı şekilde paylaşılabilecek.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE ELDİVEN VE GÖZLÜK ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerin (üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoserle korunan modeller hariç) sürücüleri için koruma başlığı ve gözlük kullanımı zorunlu hale geldi.

Ayrıca, üç tekerlekli yük motosikletleri ile kapalı karoseri bulunan araçlar dışında kalan motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takmak da zorunlu oldu. Yolcular için kask takma şartı ise eskisi gibi devam ediyor.

KURALA UYMAYANLARA 993 LİRA CEZA

Can güvenliği için zorunlu tutulan bu koruyucu ekipmanları kullanmayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.