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MURAT ÇETİN

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak DOKAP’a sunulan proje kapsamında temin edilen 60 adet 12 tonluk ve 300 litre arasında değişen süt soğutma tankları, Çorum’a getirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştircileri Birliği tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan ‘Sağlıklı Çiğ Süt-Sağlıklı Nesiller için Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması’ projesi kapsamında yüzde 70 hibe ile 2 adet 12 bin litre, 5 adet bin litre, 20 adet 500 litre ve 29 adet 300 litrelik süt soğutma tankı alımı gerçekleştirildi.

Konu ile illgili Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden yaplan açıklamada; “Ülkemizde son yıllarda gıda güvenliği ve hijyeni konularında oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. Üretim kadar sütün depolanması ve kalitesinin bozulmadan pazarlanması artan maliyetler karşısında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Süt sığırcılığı, kırsal kesimde yaşayan milyonlarca insanın esas işi veya yan işi niteliğindedir. Süt her gün üretildiği ve kısa vadede paraya dönüştürüldüğü için aile ekonomisine hareket kazandırmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan insanlara bulundukları yerlerde iş imkanı sağlandığı ve bu insanların evleri ve köyleriyle ilişkilerini devam ettirdiği için emsalsiz bir sosyo ekonomik işleve sahiptir. Bu sayede kırsaldan kente göçün önüne geçilmektedir. Proje ile aile işletmeleri desteklenerek 3-5 sağmal ineği olan yetiştiricilerin süt satmada yaşadığı sıkıntılar ortandan kaldırılarak daha çok süt üreterek kapasitesini artırılmasına olanak sağlanacaktır. Böylelikle mevcut işletmeler büyüyerek kapasite artırımına gidecektir. Osmancık ilçesi Ardıç köyünde sıcak süt toplanırken günlük 200 litre toplanan süt süt merkezi kurulduktan sonra 1 yıl içinde 600 litrelere günlük ulaşmıştır. Sungurlu ilçesinde Küçükincesu köyünde hiç süt alınmazken süt soğutma tankı kurulduktan sonra günlük 500 litre süt alımı yapılmıştır. Süt toplamaya başlanan köylerde köye sütünü satarak para girişi olduğu için çiftçinin hayvancılığa daha çok önem vermeye başlamıştır.

‘40 BİN TON SÜT TOPLUYORUZ’

Birliğimiz 2017 yılında 21 bin ton süt toplarken şuan 2022 yılında 40 bin ton süte ulaşmıştır. Buda soğuk zincir yani süt soğutma tankı ağının genişlemesi ile sağlanmıştır. Birliğimiz yaptığı projelerle alınan hibelerle hizmet ağını hızla geliştirmeye devam etmektedir. Yapılan projeler Çorum'un süt kalitesi artırılarak ilimizin sütü sanayi tarafından talep gören süt haline gelmiştir. Bu proje ile sıcak süt toplanan köyleri tamamını soğuk zincire çevirmek ve süt alınmayan köylere süt soğutma tankı konularak ekonomiye kazandırmak olacaktır. Birliğimiz tarafından yapılan projelere desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a, Dokap Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Hakan Gültekin'e, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” denildi

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, birliğin büyümesi ve besicilerin üretimini artırması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, her zaman üreticilerin ve üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.