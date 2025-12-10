Çorum Belediye Meclisinde 2004-2009 döneminde görev yapan Mehmet Uyar, son meclis toplantısında yapılan zamlara tepki gösterdi.

Çorum Belediye Meclisinin önceki dönem AK Partili üyelerinden Mehmet Uyar, yaptığı açıklamada belediye hizmetlerinde yapılan zamlara tepki göstererek, yapılan son zamlarla beraber su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini belirtti.

Meclis üyesi olarak görev yaptığı 2004-2009 döneminde Plan ve Bütçe Komisyonda zam tekliflerini reddettiklerini ve zamlara izin vermediklerini ifade eden Mehmet Uyar; “Yapılan son zamlar emekli ve asgari ücretlileri kesinlikle etkileyecektir. Belediye suya zam yapacağı yerde israfı önlemelidir. Sayın Başkanın dürüstlüğünden şüphemiz yoktur. Ancak Çorum gibi bir yere üç tane belediye başkan yardımcısı yeter. Gereğinden fazla personel istihdam edilmemeli. Bu israflar gider kalemlerini şişiriyor. Belediyenin asli görevi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile vatandaşa hizmettir. Oysaki belediye su parası olarak aldığı ücretleri sanatçılar getirerek heba etmektedir. Biz AK Parti olarak su zamları konusunda CHP’li belediyeleri eleştirirken kendimiz bu konuda daha dikkatli davranmalıyız. Su abonelerinin büyük çoğunluğu ya emekli ya da asgari ücretle çalışanlardan oluşuyor. Bundan dolayı belediye su zammı konusunda daha hassas davranmalıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.