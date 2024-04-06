Samsun’da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo yarı final grubunda iki bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

3-5 Nisan tarihlerinde Samsun’da yapılan Okul Sporları Taekwondo yarı final grup birinciliğinde 180 cm erkekler kategorisinde Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Öğrencisi Poyraz Yetkin sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bayanlar 176 cm kategorisinde mücadele eden Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Fatma Nisanur Alla da bronz madalya kazandı.

Kürsüye çıkmayı başaran iki sporcu 25-27 Nisan tarihlerinde Nevşehir’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Gençlikspor Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın Samsun yarı final grubunda iki sporcularının Türkiye finallerine gitmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve okul sporlarında görevli personele teşekkür etti.