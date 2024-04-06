Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel Veteranlar Basketbol Turnuvasına başvurular başladı.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık turnuvaya so başvuru tarihinin 15 Nisan olduğunu açıkladı.

Ali Karabıyık turnuvaya 30 yaş üstü 1994 ve daha üstü doğumlu sporcuların katılabileceğini takımların en az 8 en fazla 15 kişiden oluşacağını takımların resmi veya özel kurum isimleri ile turnuvaya katılabileceğini söyledi.

Başvuruların 15 Nisan pazartesi günü sona ereceğini belirten Ali Karabıyık detaylı bilgi almak isteyenlerin 05549621477 nolu telefonu arayabileceklerini söyledi.