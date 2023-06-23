HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü Tahsin Tam ile devam etme kararı aldı.

Sezon bitmesinin ardından Başkan Oğuzhan Yalçın, Tahsin Tam ile görüşerek anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz yıl gösterdiği başarılı performans Çorum FK'yı 1.Lig'e çıkaran Tahsin Tam, 2023-2024 futbol sezonunda da kırmızı siyahlıların teknik direktörü olarak görevine devam edecek.

Yapılan anlaşma ile kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Tahsin Tam’la yapmış olduğu görüşmeler sonucu, 2023-2024 futbol sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi