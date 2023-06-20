HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın’ın geçen sezon olduğu gibi bu yılda camiaya çifte bayramı yaşatmak istediği öğrenildi.

Yalçın’ın sponsorluk görüşmelerinde sona geldiği bu arada transfer konusunda da bir çok isimle görüşüldüğü ve bayram öncesinde camiaya imzaları peş peşe açıklamayı planladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında da bayram öncesinde yaptığı transfer taarruzu ile giren ve camiaya umut veren Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu yılda aynı politikayı yürüttüğü öğrenildi.

Yaklaşık 15 gündür sponsorluk için Ankara ve İstanbul’da bir dizi görüşmelerde bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu konuda sona geldiği belirtildi.

Sponsorluk ve yeni sezon bütçesinin oluşturulması konusunda belli bir noktaya gelen Başkan Oğuzhan Yalçın, Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız ve Genel Kaptan Muhammed Fettahoğlu aracığılı ile transfer görüşmelerininde devam ettirdiği biliniyor.

Milli takımın dün Galler ile Samsun’da oynadığı maçı izlemeye giden Çorum FK yönetiminin yarından itibaren sponsorluk ve transfer konusunda bir dizi açıklama yapması bekleniyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam ile de bu hafta içinde ikinci bir görüşe yapılacağı ve bu konuda da bir karar verileceği öğrenildi.

Kurban Bayramı sonrasında yeni sezon hazırlıklarına başlaması planlanan Çorum FK’da bu haftanın yoğun geçmesi ve gerek sponsorluk gerekse transfer konusunda resmi açıklamaların yapılacağı öğrenildi.