Çorum 'un Osmancık ilçesinde yaşayan Mesture Eraslan, evinin alt katına açtığı fırında köyünün geleneksel ekmeğini üretip çevre köy ve ilçelere satıyor.

Çampınar köyünde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Eraslan, köyünde yüz yılı aşkın süredir geleneksel ekşi maya ile evlerde üretilen ekmeği ticari ürüne dönüştürmeye karar verdi.

Evinin alt katını 2 yıl önce fırına dönüştüren Eraslan, 30 yıldır kendi yaptığı ekşi maya ve köyde kendi yetiştirdikleri buğdaydan elde ettiği unla ekmek yapmaya başladı.

İlk aylarda yaşadığı pazarlama sorununu eşinin desteğiyle çözen Eraslan'ın haftada 3 gün ürettiği ekmekler, çevre köy ve ilçelere götürülüp satılıyor.

Eraslan, AA muhabirine, köyde çoğu hanede ekşi maya ile üretilen ekmeğin "Çampınar somunu" olarak bilindiğini, tadına bakanların çok beğenmesinden dolayı bunu ticari ürüne dönüştürmek istediğini söyledi.

Sadece Çampınar köyünde yapılan ekmeği tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla iki yıl önce fırın açtıklarını belirten Eraslan, "Ben çocukluğumdan beri ekmek yapıyorum. Daha önce köyde küçük fırınlarımızda yapıyorduk. Baktık hoşumuza gidiyor, insanların da hoşuna gideceği düşüncesiyle bu işi kurmaya karar verdik." dedi.

Eraslan, başlarda tanıtmaya zorlandıklarını ancak daha sonra ekmeğin çok beğenildiğini anlattı.

Ekşi mayanın verdiği lezzet ve tazeliğini uzun süre koruması nedeniyle tercih edildiğini vurgulayan Eraslan, şöyle konuştu:

"Müşterilerimiz çok memnun, biz de memnunuz. Talep oldukça yoğun. Ekmeğimiz ekşi mayalı olduğu için uzun süre bayatlamadan kalabiliyor. Şeker ve tansiyon hastaları rahatlıkla tüketebildiklerini söylüyor. İçinde kendi yetiştirdiğimiz özel buğdaydan elde edilen un var. Ekşi mayamızı yıllardır aynı şekilde çoğaltarak kullanıyoruz. Bu mayamızın geçmişi 30 yılı aşkın. Hep aynı maya, hiç değişmedi. Bu da ekmeğimizin uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Ekmeğimiz katkısız olması nedeniyle tercih ediliyor."

- "Arabayla götürüp adreslere teslim ediyorum"

Mustafa Eraslan da eşinin fırın açma fikrine destek verdiğini, iki yıldır birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "Başlarda tanıtımında çok zorlandık. Osmancık'ta bu ekmek bilinmiyordu. Kahvehanelerde elimde ekmekle dolaşarak satmaya çalıştım ama şu anda talepler iyi. Arabayla götürüp adreslere teslim ediyorum. Yaşlılar daha çok tercih ediyor. Talep çok güzel." diye konuştu.

Köy muhtarı Sezai Narin ise "Çampınar somunu"nun köyde geleneksel olarak yüzyıldan fazla zamandır yapıldığına işaret etti.

Köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Narin, "Köyümüzde mahalle fırınları var, buralarda Çampınar somunu yapılır. Bunun özelliği de ekşi maya. Bu mayanın geçmişi çok eskiye dayanır. Köyümüzün ekmeğine lezzetini veren ekşi mayadır. Köy sakinlerimizden birisi büyük fırın yaparak bunu ticari olarak üretmeye başladı. Haftada üç gün ekmek yapıyor. Çok beğenildi, çok talep görüyor." dedi.

Köy sakinlerinden Servet Ünal ise Çampınar somununu sürekli tükettiğini belirterek, el yapımı ve katkısız olması dolayısıyla tercih ettiğini kaydetti.