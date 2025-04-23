Ankara'da TBMM’nin açılışının 105. yılında 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş etkinliği sırasında bir Tır'ın yürüyüşü engellemesi CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı çıldırttı.

Yürüyüşün Valilik kararıyla engellenmek istendiğini belirten Tahtasız, miting alanında yürüyüşü engellediği iddia edilen Tır'ın üzerine çıkarak, sürücüye tepki gösterdi.

Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in önderliğinde TBMM’nin açılışının 105. Yılında 1. Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştireceğimiz yürüyüş Valilik kararıyla engellenmek isteniyor. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 1. Meclis önündeyiz. Biz Çanakkale’de durmadık. Anafartalar’da durmadık. Dumlupınar’da Sakarya’da durmadık. Bugün de durmayacağız. Anıtkabir’e Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna gideceğiz." ifadelerini kullandı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Tır eylemi Türkiye gündemine oturdu.