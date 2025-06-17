Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum hızlı tren projesi ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘Geç de olsa güzel’ başlığı altında sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim yıllardır gündeme getirdiğimiz ve ısrarla üzerinde durduğumuz, önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında seçim beyannamesine koyduğu Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na bağlayacak olan yük treni demir yolu hattıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş.

Cumhurbaşkanı bahse konu projenin 2029 yılında bitirileceğini söylüyor. Çorum bugün ihracatta Türkiye'de ilk 10 içerisinde. Karadeniz'de bölge birincisi.

Çorumlu sanayici bugüne kadar adeta engelli koştu. 10 bin dolara ürettiği makinayı ihraç etmek için 10 bin dolar da nakliye ödemek zorunda kaldı. Keza Anadolu'nun birçok ilindeki sanayicilerimiz de aynı durumda. Anadolu'daki sanayiciler bugüne kadar adeta engelli koştu, zoru başardı.

Oldukça geç kalınmış olsa da Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na bağlayacak yük treni hattı İstanbul ve Çanakkale boğaz trafiğini rahatlatacak, ülkemiz ticaretine ciddi bir katkı sunacaktır.

Doğru tektir. Bu doğrunun kimin tarafından zikredildiği iktidar için önemli olmamalıdır. Muhalefet ülkenin yararına, vatandaşın hayrına projeler üretip, öneriler sunuyorsa iktidarın yapması gereken o projeleri ve önerileri hayata geçirmektir.

Her ne şekilde olursa olsun Anadolu'nun kalkınma projesi olarak gördüğümüz ve önemsediğimiz bu projenin ilk kez ciddi şekilde dillendirilmesi sanayicilerimiz ve bizler için kıymetlidir.

Projenin ihalesinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bu projeye başlansaydı 23 yılda 23 kez bitirilebilirdi. Anadolu sanayicisi ihracatını 23'e katlayabilirdi. Geç de olsa programa alınmasını önemsediğimi bir kez daha vurguluyor, Anadolu'nun kalkınma projesi olarak gördüğümüz yük treni hattının Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hızla bitirmeyi ve açmayı hedeflediğimizi ifade ediyorum.”