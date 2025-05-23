CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yönetimine seçildi.

TBMM'de CHP Grubu'nca yapılan seçimler sonucunda; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yeniden Grup Yönetimine seçildi.

CHP'de yapılan oylama sonucu Grup Başkan Vekilliği görevine; Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin MilletvekiliAli Mahir Başarır'ın seçildiğini duyuran Tahtasız; "TBMM Başkanvekilliği görevine; Ankara Milletvekilimiz Sn. Tekin Bingöl, Meclis İdare Amirliği görevine; Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Divan Katip üyeliklerine, Tekirdağ Milletvekilimiz Sn. Nurten Yontar, Adana Milletvekilimiz Sn. Müzeyyen Şevkin, ve Hatay Milletvekilimiz Sn. Nermin Yıldırım Kara seçildiler. Milletvekili arkadaşlarımızın takdiri ile şahsımın da aralarında olduğu Parti Grup yönetimine ise Ankara Milletvekilimiz Sn. Aliye Timisi Ersever, Burdur Milletvekilimiz Sn. İzzet Akbulut, Çanakkale Milletvekilimiz Sn. İsmet Güneşhan, Muğla Milletvekilimiz Sn. Gizem Özcan, Sakarya Milletvekilimiz Sn. Ayça Taşkent, Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Muhip Kanko, Mersin Milletvekilimiz Sn. Gülcan Kış ve Zonguldak Milletvekilimiz Sn. Eylem Ertuğ Ertuğrul seçildiler. 28. Dönem başlangıcından bugüne kadar görev yapan ve bayrağı bir başka arkadaşımıza devreden milletvekili arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca adaylık sürecinde emek veren Elazığ Milletvekilimiz Sn. Gürsel Erol, Bilecik Milletvekilimiz Sn. Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekilimiz Sn. Aliye Coşar vekillerimize de teşekkür ediyorum. Şahsımı grup yönetimine seçen tüm milletvekili arkadaşlarımıza içten şükranlarımı sunuyorum. TBMM çatısı altında ve sahada hak, hukuk, adalet mücadelesine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı