CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genç Tema Kulübü'nün dönem sonu toplantısına katılarak, öğrencilerle çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Genç Tema Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Dönem sonu toplantısı kapsamında gerçekleşen etkinlikte, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Genç Tema Kulübü Toplantısına Katılım Yoğundu

Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Genç Tema Kulübü Akademik Sorumlusu Öğr. Gör. Sefa Üzbey, Öğrenci Başkanı Serap Kutucu ve Tema Vakfı Çorum Şube Başkanı Semra Soysal Şahin de katıldı.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Milletvekili Mehmet Tahtasız, gençlerin çevre duyarlılığına olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gençlerimizin çevre bilinciyle hareket etmesi, geleceğimiz için umut verici. Tema Vakfı’nın ve sizlerin yürüttüğü projeler büyük bir değer taşıyor. Çevremizi korumak hepimizin ortak sorumluluğu."

Tahtasız, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve önerilerini dinledi. Gençler, çevreye duyarlı projeler geliştirme ve bu alanda daha geniş çaplı çalışmalar yürütme konusunda destek istediklerini dile getirdi.

Genç Tema Kulübü’nün Çalışmaları

Genç Tema Kulübü, çevre bilincini artırmak, ağaçlandırma projelerine katkıda bulunmak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Kulüp üyeleri, bu gibi toplantıların motivasyonlarını artırdığını belirtti.