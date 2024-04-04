Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe ile dağıtılan nohut tohumları standart dışı ve kalitesiz çıktığı iddiaları üzerine CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Mehmet Tahtasız, “Hangi yandaş firmadan aldılar merak ediyorum. Ben de çiftçi çocuğuyum. Verilen tohum standart değil karışık. Çiftçimiz zaten zor durumda. Yüzde 50 hibe veriyorum diye bir firmayı zengin etmenin alemi yok. Bu çiftçiye verilecek bir tohum değil. İktidar hem çiftçimize kalitesiz tohum veriyor hem de bununla şov yapıyor. Çiftçilerimizin verdiği para geri iade edilmelidir” dedi.

2 Nisan 2024 tarihinde AK Partili isimlerin de katıldığı törenle Çorum’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli Ayçiçeği ve Nohut tohumu dağıtımı yapıldığını dile getiren Milletvekili Mehmet Tahtasız, verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

“Çorum ve Türkiye genelinde TAKE projesi kapsamında yüzde 50 hibeli verilen tohumların toplam miktarı nedir? Bahse konu tohumlar hangi firmalardan, hangi miktarda temin edilmiş ve karşılığında toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır? Tohum temin edilen firmalar hangi yöntem ve hangi kriterlerle belirlenmiştir? Tohum alımı için ihale yapılmış mıdır? Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli dağıtılan ayçiçeği ve nohut tohumu miktarı nedir? Bu tohumlardan kaç çiftçimiz yararlanmıştır? Çorum’da dağıtılan nohut tohumlarının çiftçiler tarafından beğenilmediği, tohumların standartların altında büyüklüğe sahip olduğu ve bu nedenle birçok çiftçinin tohumu almaktan vazgeçtiğine dair iddialar var. Bu iddialarla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Çiftçilere dağıtılmak üzere temin edilen tohumlar hangi kriterlere göre seçilmekte ve çuvallanan tohumların kontrolü nasıl sağlanmaktadır?”