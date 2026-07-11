CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona tepki göstererek, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tahtasız; "Hukukun değil, siyasetin kalemiyle yazılan bu kararı reddediyoruz! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e yönelik gözaltı kararı, sandıkta kazanılamayanı yargı eliyle gasp etme çabasıdır. Gizli tanık iftiralarıyla demokratik iradeyi zayıflatamazsınız. Hüseyin Can Güner yalnız değildir! Halkın iradesinin yanındayız, demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı