AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Recep Gür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çorum esnafının mevcut durumu, yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede, esnaf ve sanatkârların beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Recep Gür'ü yeniden Birlik Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, yeni görev döneminde başarılar diledi.

Esnafın ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Kaya, AK Parti hükümeti döneminde esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli desteklerin hayata geçirildiğini belirterek, sektörün ihtiyaçlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür de, Çorum'daki esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlar ile çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir dosyayı Milletvekili Kaya'ya sundu.

Dosyada, özellikle finansmana erişim, artan işletme maliyetleri, vergi ve prim yükleri ile küçük esnafın rekabet gücünün artırılmasına yönelik taleplerin yer aldığı öğrenildi.