CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2 yıl önce Çorum'a verdiği sözleri tutmadığını belirterek, sözünü tutmasını istedi.

Bakan Ersoy'un 'Çorum'un Uluslararası Kültür Destinasyonu'na alınacağı' sözünü hatırlatan Tahtasız;

"Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un Çorum’a gelmesinin, sözler verip gitmesinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Bakanın Çorum’a gelmesinin ve verdiği sözlerin ardından bir açıklama yapmıştım ve “Sayın Bakan Çorum’a Bakıp Geçmemiştir Umarım” diye de uyarıda bulunmuştum. Görünen o ki Sayın Bakan “bakıp” geçmiş, şimdiye kadar birçok bakan ve milletvekilinin Çorum’a verdiği sözler gibi onun sözleri de havada kaldı. Sayın Bakan’ın o tarihte Çorum için verdiği en önemli söz olarak; “7500 yıllık tarihe sahip olan Çorum'un Uluslararası Kültür Destinasyonu'na alınacağını”açıklaması olmuştu. Aradan iki yıl geçti ne Çorum için çok önemli gördüğümüz sözler yerine getirildi, ne de ilimizin kültür ve turizm anlamındaki eksikleri giderildi. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un Çorum ziyaretinin ve verdiği sözlerin ikinci yılında kendisine bir kez daha çağrıda bulunuyor, sözünü tutmasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum." dedi