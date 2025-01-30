Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Türkşeker A.Ş.’nin 2021-2022 yılı bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu Toplantısı’nda 14 yıldır kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nı gündeme getirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çarşamba Şeker Fabrikası’nın son durumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Türkşeker A.Ş. Genel Müdürü Muhiddin Şahin, “Çarşamba Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Türkşeker olarak fabrikayı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) devrettik. MKE burada savunma sanayi konusunda ciddi bir yatırım yapacak. En az bin kişiye istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. Fabrikadaki makinaları da diğer fabrikalarımıza aktaracağız” bilgisin verdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın fabrikanın 14 yıldır neden kapalı olduğuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şunları söyledi:

“Karadeniz’deki iklim pancar üretimine uygun değil. Pancar büyür ancak içerisindeki şeker oranı yüzde 8-9’dur. Konya’da ekimi yapılan pancarın içerisindeki şeker oranı ise yüzde 20-21’dir. Çarşamba Şeker Fabrikası rahmetli Erbakan’ın kurduğu bir fabrika. Daha çok rafineri olarak düşünülmüş. Ve şeker kamışından şeker üretilmesi amaçlanmış. İç Anadolu’dan getirilen pancarlarla fabrika çalıştırılmaya çalışılmış ancak taşıma suyla değirmen döndürülemedi. Ciddi maliyetler oluşturulduğundan dolayı fabrikanın üretimi 2011 yılında durduruldu. Fabrika ile ilgili yabancı şirketlerle de görüştük. Ancak hiçbir yabancı şirket burayı işletilebilir bulmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikayı MKE’ye devrettik.”

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 14 yıldır kapalı olan fabrikanın yeniden üretime geçmesi için 2020 yılından itibaren para harcandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bize gelen bilgilere göre 2020 yılında, fabrikanın yeniden işletmeye alınması için 1.98 milyon dolar, 2021 yılı için 511 bin dolar, 2022 yılında ise şeker üretimi için olmazsa olmaz temel ekipmanlardan biri olan PKF (Filtre) fabrikaya alınmış ve yaklaşık 483 bin dolar harcama yapılmıştır. İlgili yıllar itibariyle fabrikayı yeniden hizmete almak için 3 milyon dolara varan büyüklükte bir harcama yapılmıştır. Ancak gelinen noktada fabrika MKE’ye devredilerek yapılan bu harcamalar heba edilmiştir. Fabrikanın özelleştirilmemesi sevindirici olmakla birlikte devredildiği için bir de taşınma maliyeti olacaktır. Edindiğimiz bilgilere göre fabrikanın taşıma maliyetinin 44 milyon TL, 50 milyon TL işçilik, 20 milyon TL vinç, sarf malzemeleri kapsayan diğer masraflar da 36 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 150 milyon TL harcanacaktır. Bu fabrika madem devredilecekti neden 14 yıl kapalı kaldı. Madem devredilecekti üretime başlatmak amacıyla 2020 yılından itibaren neden tekrar para harcandı?”