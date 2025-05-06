CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1 milyar liraya Osmancık’a yapılacak cezaevi ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tahtasız; “Her fabrika bir kaledir misyonundan vizyonu cezaevi açmak olan bir iktidar dönemi yaşandı.” dedi

AK Parti iktidarının 23 yılda Çorum’a Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Sungurlu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şimdi de 1 milyar 17 milyon TL harcanarak yapılacak Osmancık Cezaevi kazandırdığını belirten Tahtasız; “Bu iktidarın en övüneceği iş fabrikaları satıp cezaevi açmak oldu. Ancak milyarlar harcanarak yapılan cezaevleri de yetmez oldu. Yoksullukla beraber suç da arttı. İşlenen cinayetler, hırsızlıklar, gasplar, uyuşturucu suçları her geçen yıl katlandı. Cezaevleri doldu, taştı. 15 kişilik koğuşlarda 40 kişinin yattığı sıkça haber konusu oldu. Her fabrika bir kaledir misyonundan vizyonu cezaevi açmak olan bir iktidar dönemi yaşandı.” dedi

Çorum asıl ihtiyacı olan; Havaalanı, hızlı tren, Kırkdilim tüneli, Çorum Merkezle-Mecitözü-Ortaköy-Osmancık-İskilip-Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları, Gülabibey Mahallesi Yatılı Kız Yurdu Kuran Kursu, İskilip - Oğuzlar Sahil Yolu, Boğazkale - Alaca - Ortaköy Turizm Yolu, Çorum - Alaca Yolu, Alaca - Çekerek Yolu, Alacahöyük Arkeopark, Ortaköy - Mecitözü Yolu, Ortaköy - Doğan Mutlu Bölge Yatılı Okulu, Çorum - Mecitözü - Amasya Yolu, Eskiköy - Eşençay Sulama Göleti, Obruk - Dutludere Tarımsal Sulama Kanalı, Serban Köyü Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı, Sungurlu Barajı Tarımsal Sulama Kanalı, Uğurludağ - Başkışla Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı, Osmancık Gökdere Köyü Tarımsal Sulama Kanalı ve çok sayıda projenin yarım kaldığını aktaran Tahtasız; “Yarım kalan işler bir sonraki seçimde yeniden vaat olarak sunulmak üzere bir kenarda şöyle dursun. Kollar sıvandı yeni cezaevi ihalesi yapıldı ve halka müjde olarak duyuruldu. Çünkü misyonları da bu vizyonları da bu! Yaptıkları da ortada, sattıkları da ortada. Halkın yoksulluğu ise apaçık ortada. Ülkeyi yoksulluğa iten, çiftçiyi üretime küstüren, gençleri evlerine hapseden, öğretmenleri, sağlıkçıları, mühendisleri atamayan, işsizler ordusu yaratan, esnafı Bağkur primini, kirasını ödeyemez hale düşüren, esnafa verdiği 7200 gün prim sözünü unutan, insanları 1 günle 17 yıl geç emekliliğe mahkum eden, uyuşturucu kullanma yaşını 12’lere kadar düşüren, cezaevlerini doldurup taşıran, halkın iradesine ipotek koyan bu zam ve zulüm iktidarı fabrika kapatan, cezaevi açan olan iktidar olarak tarihteki yerini almıştır.” ifadelerini kullandı