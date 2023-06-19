FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konulan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yurt dışına gitmek isteyen doktorlara çağrıda bulundu.

‘SİZLERDEN RİCAM SİZ YURT DIŞINA GİTMEYİN’

2022 yılında mezun olan doktorların yurt dışında eğitim görmek yada orada doktorluk yapmak için gittiklerini aktaran Tahtasız, yeni mezun olan doktolara seslenerek; "Sizlerden ricam; Sizler gitmeyin. Şartlar ne olursa olsun bu şartların üstesinden geleceğinizden eminim. İnşallah sizler Türkiye’de kalarak doktorluk mesleğini icra edersiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır. Sizlerin de bu görevi layıkıyla yapacağına hiç şüphemiz yok.” diye konuştu