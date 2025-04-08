CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmada kullandığı "cunta yönetimi" ifadesine bakanlar sert tepki göstermişti.

Hakan Fidan'ın Özgür Özel'e yönelik; 'Artık haddini bil' şeklinde yaptığı açıklamaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tepki gösterdi.

'Ayarlarını bozduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kuruluş ayarlarına döndüreceğimiz güne kadar görevinizi layıkıyla yapın' diyerek bakanları uyaran Tahtasız;

'Genel Başkanımıza "ayar" vermeye çalışanlar önce kendi ayarlarınıza bakın'

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'e cevap yetiştirmek için sıraya dizilen; Eyy Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyy Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Başkanı Donald Trump "Erdoğan'dan Rahip Brunson'u istedim, aldım" dedi. Sizin neden sesiniz çıkmıyor? Bu açık itirafın ardından yargı bağımsızlığı nerede kaldı? "Türkiye bir hukuk devletidir" sözleri nerede kaldı? Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti nerede kaldı? "Yüce Türk yargısı kimseden talimat almaz" sözleri nerede kaldı? Genel Başkanımıza ve partimize "ayar" vermeye çalışanlar önce kendi ayarlarınıza bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içişleriyle ilgili racon kesenlere cevap verin." ifadelerini kullandı