Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’in Kırkdilim Tüneli’nin ne zaman açılacağının belli olmadığı yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“AKP’liler ve bürokratları adeta üç maymunu oynuyor. Kırkdilim Tüneli, sözde bu yaz açılacaktı. Gelinen noktada ‘görmedik, duymadık, bilmiyoruz’ diyorlar. AKP milletvekilleri ve bürokratlar her şeyden bihaberler. Ülkeyi işte bu zihniyetle yönetiyorlar. Olan devletin milyarlarına oluyor. Kırkdilim Tüneli’nin açılmadığı her gün Hazine’ye zarar yazıyor. İşin bitimi uzadıkça maliyet katlanıyor. Bakanlığa verdiğimiz önergede işin maliyetini açıklamadılar ancak şu an için maliyetinin 2 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor. O yola harcanan paralara onlarca okul, sağlık kuruluşu yapılırdı. Yazık oldu betona gömülen paralara. Kayaları patlatıp yolu genişletmek daha kolay ve maliyetsiz olurdu. AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya 19 Aralık 2022 tarihinde son ışık görüldü töreninde ‘söz verdik. Rabbimin izniyle yapıyoruz. 2023 Haziranından önce açıyoruz inşallah’ demişti. Yine Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, 11 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada inşaatın sonuna geldiklerini, tünellerin 2024 yaz aylarında hizmete gireceğini söylemişti. Yapımına 1967'de başlanıp 1974'te açılan Kırkdilim Tüneli 1975'te meydana gelen heyelan sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. 2016 yılında tünelin ihalesi yeniden yapıldı. Son ihale tarihinin üzerinden 8 sene geçmesine rağmen tüneller bitirilip trafiğe açılmadı. Gelinen noktada tüm sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Kırkdilim tünelleri adeta kırk düğüm oldu. Çöz çözebilirsen, aç açabilirsen.”