Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 21 Nisan’da başlayan işçi eylemlerine, siyasilerden ve yerel yöneticilerden destek geldi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Mecliste bu direnişin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da açıklamasında, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları hatırlatarak, “Batman, İzmir, Kocaeli ve Kırıkkale’de sergilenen bu dayanışma çok değerli. Bugün açlık sınırının 24 bin, yoksulluk sınırının ise 77 bin lirayı aştığı bir ülkede TÜPRAŞ işçileri çocuklarının geleceği, insanca bir yaşam için direnişte. Bu sadece ücret meselesi değil; bu, adalet ve insanlık mücadelesidir. Sizler alın terinizin karşılığını istiyorsunuz, lütuf değil hakkınız olanı talep ediyorsunuz. Bu nedenle direnişiniz son derece meşru, haklı ve kıymetlidir. Meclis'te bu direnişin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.