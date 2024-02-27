Ligde son dört maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor önünde galip geldi ancak bunun sevincini saha içinde yarım yamalak yaşadı.

Çok zorlu bir mücadele sonunda sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takımda bir çok futbolcu maçın bitiş düdüğü ile birlikte direk soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarların daveti üzerine kaptan Ferhat saha içinde kalan az sayıda futbolcular ile önce maraton tribünü ardından kale arkası tribününde bulunan taraftarlara giderek onlara destekleri için alkışlarla teşekkür ettiler.

Kırmızı siyahlı takımda böylesine önemli bir galibiyetin ardından saha içinde bir bütün olamamak sevinci yaşayamamak ve yaşatamamak düşündürücü.