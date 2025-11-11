Çorum’un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yukarı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.T. (70) idaresindeki 06 AD 8337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Büyük çapta maddi hasar meydana geldiği araç, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.