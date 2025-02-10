Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara-Tokat karayolu Sancı köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Erkan K. yönetimindeki 06 HNT 01 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Esra K. ve Fatma O. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.