Arca Çorum FK'yı 2025-2026 sezonunda çalıştıracak olan Teknik Direktör Tahsin Tam'ın ekibi belli oldu.

Dün Bolu Gerede'de toplanarak ilk antrenmanını yapan Kırmızı- Siyahlılarda Teknik Direktör Tahsin Tam’ın Uğur Yörükoğlu ve Mesut Çaytemel ile Çorum FK tarafından ekibe dahil edilen Hüseyin Eğer yardımcı antrenör olarak görev yapacaklar.

Suat Arıca'nın kaleci antrenörü olarak görev yapacağı Arca Çorum FK Teknik Direktör Tahsin Tam'ın ekibinde Onur Baş analiz antrenörü olarak görev alacak.

Can Koşbakır ve Barış Üzmeyin de ( kulüp antrenörü) teknik ekipte atletik performans antrenörü olarak görev alacaklar.