Arca Çorum FK'da dün başlayan yeni sezon öncesi amatör camiayı mutlu eden haber Hüseyin Eğer'den geldi.

Uzun yıllardır ilimiz amatör futboluna sporcu ve teknik adam olarak önemli hizmetlerde bulunan Hüseyin Eğer Arca Çorum FK'da Tahsin Tam'ın ekibine dahil olarak ilk profesyonel takım heyecanını yaşayacak.

1985 doğumlu Hüseyin Eğer 2000 yılında Çorumspor alt yapısında başlağı futbolculuk hayatında Eskişehir Demirspor, Eskişehir Harpişspor, Fatihspqor ve Anadolu Üniversitesi takımlarında oynadıktan sonra 2007 yılında Çorumspor'da profesyonel imza attı. Ardından Konyaspor, Erzincanspor takımların da oynadıktan sonra amatöre döndü ve Çorum FK ile Bölgesel amatör ligde İskilipgücüspor formasını giydi ve son olarak 2014 yılında Alaca Belediyespo'da amatör oynadıktan sonra futbolu bırakarak teknik adam olarak göreve başladı. Üç yıl Çorum FK alt yapısında U 19 takım antrenörü olarak görev yapan Eğer 2018-19 sezonunda Sungurlu Belediyespor ile Bölgesel Amatör Ligde teknik direktör olarak görev yaptı. 2019 yılında ise Mimar Sinanspor'da başlatılan alt yapı çalışmalarının başına geçen Hüseyin Eğer beş sezondur yeşil beyazlı kulüpte kazandığı sayısız şampiyonluklar ile başarılı bir teknik adamlık sezonu geçirdi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligde Mimar Sinan'ın başında görev yapan Hüseyin Eğer kulübün tüm branşlarının sorumluluğunu da yürütüyordu.

Hüseyin Eğer'in Çorum FK teknik ekibine dahil olmasının ardından amatör spor camiasında başarılı teknik adama ve onu bu göreve getiren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'a teşekkür mesajları yayınlandı. Bunların en anlamlısı ise yıllardır hizmet verdiği Mimar Sinanspor kulübünden geldi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi 'Teknik Direktörümüz Hüseyin Eğer Çorum FK'da yardımcı antrenör olarak göreve getirilmiştir. Bu sadece bir görev değişikliği değil bir hayalin bir emeğin bir mücadelenin karşılığıdır. Hüseyin hocamız yıllardır sahada taktik değil, ahlak karakter ve inanç da anlattı. Gençlerimize sadece sporu değil hayatı öğretti.

Onu tanıyan herkes bilir ki Hüseyin hoca sadece bir antrenör değil, bir ağabey bir yol gösterici bir rehberdir. Her ter damlası bir hikaye, her başarı bir dua her maç bir vefadır ona göre. Ve bizler şimdi ona veda değil dua ediyoruz.

Bu zamana kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm emekler yüreğimize derin bir teşekkür olacak kalacak. Yolun açık olsun Hüseyin hocam. Gönülleri fethetmeye devam et. Senin gibi yüreklilerin her zaman bir yeri vardır bu memleketin gençliğinde. Dualarımız seninle. Çorum FK yönetimine bu nazik davetleri için teşekkür ederiz. En güzeli olsun' mesajı yayınlandı.