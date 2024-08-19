Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in oğlu Tamer İsbir, Ela Mazman ile dünya evine girdi.

Fadime-Muzaffer Mazman’ın kızı Ela ile Gül-Taner İsbir çiftinin oğlu Tamer’in düğün haftasonu gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, , AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilatları, oda başkanları, sivil toplum teşkilatı başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düğün töreninde genç çiftin nikâhını damadın babası Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir kıyarken, nikah şahitliklerini ise protokol üyeleri yaptı.

Taner İsbir, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost, akraba ve davetlilere teşekkür etti.